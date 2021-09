Interventi di manutenzione al cavalcavia: disposta la chiusura alternata delle corsie sulla Statale 16 a Cerignola

Procede l’impegno di Anas, nell’ambito della manutenzione delle sovrastrutture della propria rete stradale.



In particolare, lungo la SS 16 “Adriatica” nei pressi del territorio comunale di Cerignola (FG), sarà attivo un restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra chilometro 717,000 e il chilometro 719,000 con chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso a seconda delle esigenze di cantiere.



Il provvedimento si reso necessario per consentire alcuni interventi di manutenzione e ripristino del cavalcavia presente nel tratto interessato.



Il traffico veicolare sarà sempre consentito sull’ attigua corsia libera dalle attività in corso e regolamentato con corrispondente segnaletica in loco ed un limite massimo di velocità di 40 km/h.



Il cantiere sarà attivo, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 7,00 alle ore 18,00, fino a giovedì 30 settembre 2021, termine previsto per l’ultimazione dei lavori.