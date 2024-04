Panico sulla Cerignola - Foggia, auto va a fuoco: automobilista fugge e lancia l'allarme

Attimi di panico sulla Statale 16, Cerignola - Foggia, dove un'autovettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il fatto è successo nella serata di ieri, quando una Ford Focus è andata a fuoco lasciando appena il tempo per il conducente di accostare e uscire dall'abitacolo del mezzo. Nel giro di pochi minuti, il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Al momento non sono note le cause del rogo. Nessuna ripercussione è stata registrata sul traffico.