Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per l'incendio di un'auto elettrica avvenuto in viale di Levante, a Cerignola. Il fatto è successo nel corso della mattinata, sotto lo sguardo di numerosi passanti. Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo, evitando danni collaterali, e messo in sicurezza l'intera zona.

