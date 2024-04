Vasto incendio in un autoparco: distrutti mezzi agricoli, intossicato mentre tenta di spegnere le fiamme

Un incendio divampato in un garage di un autoparco alla periferia di Cerignola, in contrada Tavoletta, nella notte appena trascorsa, ha provocato la distruzione di un mezzo pesante e di altri mezzi agricoli parcheggiati in altri box, tra cui anche un trattore, raggiunti dalle fiamme verosimilmente spinte dal vento che nella notte ha imperversato nell'Ofantino. Nel tentativo di sedare il rogo, il proprietario è rimasto intossicato.

Si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 e il trasporto in ospedale. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissario di Cerignola intervenuti alle prime luci dell'alba insieme ai vigili del fuoco. Non sarebbero stati trovanti elementi che ricondurrebbero a un atto incendiario, ipotesi che tuttavia non verrebbe esclusa.