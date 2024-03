Ladri devastano ludoteca e fanno di razzia di tutto: "Ho pianto, così non si vive e lavora bene"

“Dinanzi a tanta devastazione non ho potuto fare altro che piangere”.

Caterina, titolare della ludoteca ‘In fondo al mare’ di via Picchiarelli, a Cerignola, non nega lo sconforto dopo il furto subìto la scorsa notte: “Sono nel settore infanzia da sempre, prima come maestra di scuola materna e, da oltre 10 anni, anche come titolare di questa ludoteca e mai, dico mai, era successa una cosa del genere. Nessuna realtà, nessuna attività può ritenersi al riparo dalla criminalità”, aggiunge. Solo pochi giorni fa, infatti, un episodio simile è stato registrato ai danni di un’altra struttura similare.

Mentre riordina la struttura, devastata dai ladri, prova a ricostruire l’accaduto. “Noi apriamo sempre il pomeriggio. Ma questa mattina dovevo andare in struttura per sistemare delle cose. Quando ho visto quello che era successo, essendo una persona sensibile ed emotiva, non ho potuto fare altro che piangere”, racconta. Chi ha agito è entrato nella struttura attraverso un cortile interno e ha poi forzato una finestra lasciando sul posto perfino gli ‘attrezzi del mestiere’.

Una volta all’interno, ha fatto razzia di materiale vario ed elettrodomestici: dal televisore nuovo di zecca (la struttura si è trasferita nella sede di via Picchiarelli da poche settimane) all’impianto stereo, dall’aspirapolvere a materiale ludico destinato ai piccoli frequentatori della struttura. Come ‘sfregio’, hanno poi distrutto le porte interne, danneggiato gli infissi e la saracinesca. “Non hanno avuto rispetto di niente. Non solo hanno violato uno luogo destinato al benessere e al divertimento dei bambini, ma hanno anche rotto e calpestato giochi, materiali, spazi”, continua la titolare.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il danno subìto, secondo una prima stima, è di alcune migliaia di euro a cui si dovrà aggiungere il mancato guadagno per i giorni in cui la struttura resterà chiusa per ripristinare lo stato dei luoghi, e il disagio causato all’utenza. “Ci siamo trasferiti da poco qui e questo furto non è stato un bell’avvio”, aggiunge. Dietro l’accaduto sembrerebbe esserci la mano della microcriminalità: “Cosa pensavano di poter trovare in una struttura per bambini?”, si chiede. Nonostante tutto, Caterina si rimbocca le maniche: “Ripartiremo per i bambini, dovremmo riaprire entro un paio di giorni”, assicura la donna a FoggiaToday. “Certo in questa situazione non si lavora bene e non si vive bene”, conclude.