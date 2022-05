Buttano i rifiuti ovunque ma non fanno i conti con le fototrappole: "Se sporcano la città, noi multiamo questa gentaglia"

Nuova ondata di multe a Cerignola attraverso le fototrappole. "Se sporcano, noi multiamo questa gentaglia" il commento del sindaco Francesco Bonito, che plaude all'assessore Teresa Cicolella. "Ha lavorato molto fino ad oggi per implementare il numero di videocamere mobili da allocare nelle zone più a rischio abbandoni e per individuare chi commette reati di sversamento di rifiuti: questa è soltanto una minima parte degli interventi sanzionatori effettuati nei confronti di chi pensa di poter inquinare impunemente la nostra città".

Il primo cittadino aggiunge: "Come vi abbiamo già annunciato, da parte nostra non c’è soltanto repressione, ma anche programmazione: con l'assessore Mario Liscio abbiamo candidato ai ba0ndi Pnrr anche progetti per cinque isole ecologiche mobili ed un nuovo Ccr da posizionare in una zona più agevole della città, e non fuori mano com’è oggi (a circa 7 km di distanza dal centro abitato), in modo da rendere più efficace la raccolta differenziata".

Bonito conclude: "Ma non ci sono politiche che tengano se il cambiamento non parte da ciascuno di noi"