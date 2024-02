Paura a Cerignola, esplosione in un appartamento: ferito un uomo

Paura nella notte, a Cerignola, dove si è verificata un'esplosione in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di via Delle Rose.

Il fatto è successo poco prima della mezzanotte: per cause ancora da accertare, nell'abitazione - al cui interno vi era il solo proprietario, un uomo di mezza età - si è verificata una esplosione con principio di incendio. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, insieme a carabinieri e polizia.

A questi ultimi è stato affidato il compito di ricosturire la dinamica dell'accaduto. Ferito il proprietario dell'abitazione, trasportato tramite 118 al pronto soccorso dell'ospedale 'Tatarella', dove è tutt'ora affidato alle cure del personale sanitario. Al momento non sono note le sue condizioni.