Abbandonano eternit, l'assessore va su tutte le furie: "Questa tipologia di rifiuto può causare tumori"

Eternit abbandonato alle porte della città. Accade a Cerignola, dove qualcuno - "un irresponsabile", tuona l'assessora Teresa Cicolella - ha abbandonato materiale contenente eternit in un'area prossima al centro urbano, "senza pensare alle gravi conseguenze di tale gesto".

L'accaduto è stato segnalato da una concittadina e dall'associazione AmbientiAmo Cerignola. "La polizia locale è intervenuta rapidamente per mettere in sicurezza l'area, ma il nostro impegno non finisce qui", prosegue l'assessora alla Sicurezza.

"Grazie all'ufficio ambiente, è stato avviato l'iter procedurale per la rimozione sicura dell'eternit. È essenziale sottolineare che questo gesto è inaccettabile e va oltre: l'abbandono di questa tipologia di rifiuto può causare tumori in una città che ha ancora le ferite aperte rispetto alla perdita di numerose giovani vite".

"La salute pubblica e l'integrità del nostro ambiente - continua - sono a rischio quando ci imbattiamo in comportamenti del genere. Invito tutti a riflettere sulle proprie azioni e ad adottare un approccio responsabile verso la gestione dei rifiuti. Solo insieme possiamo costruire un ambiente più sano per noi e per i nostri figli", conclude.