Tentano di far saltare in aria colonnina del self-service: gravemente feriti due ventenni

Tentano di far saltare in aria la cassa della colonnina self-service di un distributore di carburante, ma vengono investiti dall'esplosione e restano gravemente feriti.

E' successo la scorsa notte, nell'area di servizio di via Melfi, a Cerignola, dove, poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale con l'obiettivo di scassinare la cassa del distributore.

L'esplosione è stata udita nettamente nei quartieri più periferici della città: due persone, poco più che ventenni, sono rimaste ferite, rispettivamente agli arti superiori e al volto. Per loro è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 e dell'elisoccorso per l'immediato trasferimento in ospedale.

Sul posto, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno messo in sicurezza l'area, e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso. Restano da quantificare i danni causati alle strutture dell'area di servizio.