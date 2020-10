Polizia irrompe nell'abitazione di un 20enne 'esperto' di frodi informatiche. Nascondeva anche una pistola e 7mila euro

Truffe e frodi informatiche: nei guai 20enne 'esperto' dei raggiri sul web. Accade a Cerignola, dove lo scorso 20 ottobre, gli agenti del commissariato ofantino, a seguito di pressanti indagini, hanno individuato l’abitazione del giovane disponendo una perquisizione domiciliare, al fine di verificare se la presenza di documenti di identità, carte prepagate e materiale informatico utilizzato per mettere a segno truffe e frodi informatiche.

Nel corso della perquisizione hanno poi rinvenuto e sequestrato numerose carte di identità e tessere sanitarie di diverse persone di Cerignola, numerose carte prepagate, numerosa ocumentazione bancaria relativa all’attivazione delle prepagate, due telefoni cellulari, un tablet, tre pc, un Pos 3G, la somma di 7000 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, una pistola a salve e 33 cartucce a salve.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione di documenti compendio di furto e smarrimento e frode informatica in concorso con persone in corso di identificazione.