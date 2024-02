Choc a Cerignola: malviventi incappucciati si fiondano nell'auto, picchiano e rapinano commerciante

Malviventi incappucciati si fiondano nell'auto di un commerciante e gli portano via l'incasso della giornata. E' successo la scorsa notte, a Cerignola. Vittima dell'accaduto è un uomo di origine cinese, titolare di uno store di articoli per la casa.

Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, in via Ofantina. L'uomo - è stato ricostruito - è stato bloccato in strada dai malviventi - quattro soggetti, tutti incappucciati e verosimilmente armati - che, con la forza, si sono introdotti all'interno del veicolo. A quel punto, hanno costretto il malcapitato a raggiungere una zona isolata, alla periferia della città, dove è stato malmenato e rapinato.

La prima stima del bottino è di circa 3mila euro, ovvero l'incasso della giornata di lavoro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in via Ofantina e lungo il tragitto effettuato dalla macchina.

Al termine della rapina, l'uomo si è recato in ospedale, dove i medici hanno emesso una prognosi di 10 giorni. Subito dopo il colpo, si è verificato un tentato furto in danno di una azienda locale: non si esclude che possa trattarsi della stessa banda. Su quest'ultimo episodio sono in corso accertamenti degli agenti del commissariato cittadino.