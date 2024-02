Centro estetico 'mascherato' da associazione sportiva: così nascondevano al fisco ricavi per oltre 60mila euro

Centro estetico ‘mascherato’ da associazione sportiva dilettantistica. E’ quanto scoperto a Cerignola, dagli uomini della guardia di finanza che, nel corso di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, hanno scoperto un vero e proprio centro estetico nella sede di un’associazione sportiva dilettantistica, che pubblicizzava l’attività svolta anche sui canali social (Instagram e Facebook).

Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, infatti, all’interno del locale attrezzature per trattamenti estetici al corpo, prodotti di bellezza esposti per la vendita, strumentazione per l’epilazione laser, il listino prezzi dei trattamenti nonché agende con l’annotazione degli appuntamenti e somme di denaro verosimilmente percepite in nero, quantificando in oltre 60.000 euro i ricavi non dichiarati al fisco.

Nessuna traccia, invece, di attività istituzionali o statutarie tipiche dell’ente associativo, forma utilizzata soltanto per mascherare l’attività del centro estetico e, quindi, per eludere gli obblighi fiscali. All’atto dell’intervento è stato anche individuato un lavoratore che prestava la propria attività ‘in nero’.

“L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico – spiegano le fiamme gialle - perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da qui l’importanza dell’azione ‘chirurgica’ svolta dalla guardia di finanza contro gli evasori totali e i frodatori”.