Cerignola, commando armato assalta portavalori davanti alle Poste di via Duomo

Attimi di panico, questa mattina, a Cerignola, dove un commando armato, composto da almeno sei persone armate e incappucciate, ha assaltato il furgone portavalori impegnato nello scarico contanti per l'ufficio centrale di Poste Italiane, in via Duomo.

I banditi, armati di fucile, hanno minacciato i due vigilantes a terra - che avevano già consegnato due sacchi di banconote all'interno della filiale - facendosi consegnare le armi e i giubbotti antiproiettile; una terza guardia giurata, ancora a bordo del mezzo, è riucita a bloccare le porte del blindato, costringendo i malviventi alla fuga. Nella concitazione degli eventi, nessuno è rimasto ferito, nè sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la possibile via di fuga del commando.