Malviventi in azione a Cerignola: nel mirino il bancomat della BPB di corso Garibaldi

Paura nella notte, a Cerignola, dove ignoti hanno assaltato il bancomat della filiale di Corso Garibaldi della Banca Popolare di Bari.

Il fatto è successo intorno alle 4, ma il colpo è fallito: lo sportello automatico, infatti, benchè danneggiato ha retto all'onda d'urto e non è stato svaligiato dai malviventi, costretti alla fuga a mani vuote. L'accaduto è all'attenzione degli agenti del commissariato cittadino, che hanno avviato le indagini del caso e stanno acquisendo i filmati delle telecamere dell'istituto di credito e quelle eventualmente presenti lungo la via di fuga dei malviventi. Sul posto, per i rilievi tecnici, sta operando la polizia scientifica.