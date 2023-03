Arrestato 29enne: sorpreso in un autoparco dalla polizia con pezzi di veicoli di dubbia provenienza

Accade a Cerignola. Il giovane, denunciato per ricettazione e già soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, è ora in carcere in virtù di un aggravamento della misura cautelare disposto dall'autorità competente