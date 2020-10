Migrante ferito alla schiena in via di Levante: "E' stato lui". Telecamere confermano la dinamica, arrestato 65enne

E’ stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari l’uomo accusato di aver aggredito e ferito con un fendente alla schiena, utilizzando forse con un cacciavite, un migrante nigeriano che chiedeva l’elemosina in strada.

Il fatto è successo lo scorso giovedì, 22 ottobre, in via di Levante, a Cerignola. Per il fatto, gli agenti del commissariato ofantino hanno individuato e arrestato un 65enne pregiudicato del posto, con l’accusa di lesioni aggravate in danno di un cittadino nigeriano.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno: intorno alle 10 del mattino, infatti, era giunta la segnalazione al 113 di un’aggressione; giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo di colore che presentava una ferita da arma da taglio, subito soccorso dall’ambulanza e giudicato guaribile dai medici in 15 giorni.

La vittima, ascoltata dalla polizia, ha subito indicato nel 65enne l’autore del reato fornendo una versione dei fatti coincidente con quanto attestato dalle telecamere per la videosorveglianza presenti in zona. Il 65enne si è presentato successivamente in commissariato, accompagnato dal suo avvocato, fornendo una versione dei fatti discordante da quanto accertato dalla polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stante l’evidenza dei fatti, lo stesso è stato arrestato nella quasi flagranza del reato di lesioni personali aggravate e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. La procura di Foggia, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, ha disposto che si procedesse a giudizio direttissimo al termine del quale l’arresto è stato convalidato, con conferma della misura degli arresti domiciliari.