Sorpresi con tre etti di cocaina in auto, tentano di corrompere i carabinieri: arrestati

Hanno tentato di offrire soldi ai carabinieri, perché chiudessero un occhio dopo il rinvenimento di tre etti di cocaina all’interno di un’auto.

Per questo motivo due uomini originari di Fabriano sono stati arrestati dai militari di Cerignola. L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri.

Secondo quanto riporta AnconaToday, i due erano a bordo di un’auto quando sono stati fermati per un controllo a un posto di blocco. Dopo aver accertato che non erano del posto, i carabinieri hanno chiesto loro come mai si trovassero a Cerignola. Le risposte non troppo credibili hanno spinto i militari ad approfondire i controlli con una perquisizione.

Nascosta in una intercapedine del mezzo c’erano circa tre etti di cocaina (anche se il quantitativo certo è ancora in fase di definizione). A quel punto, i due fabrianesi hanno offerto una banconota di 100 euro ai militari per comprare il loro silenzio. Ma il tentativo ha finito solo per aggravare la loro posizione. I carabinieri li hanno arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e tentata corruzione.

Portati in carcere a Foggia, affronteranno nella giornata di oggi la convalida, assistiti dal legale Ruggero Benvenuto, partito ieri per il capoluogo dauno per essere presente all’udienza di convalida.

Sia l’auto che la droga sono state poste sotto sequestro. Secondo le prime ricostruzioni, i due arrestati sarebbero scesi nel Foggiano per fare rifornimento di droga che poi avrebbero spacciato nelle Marche.