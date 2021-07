Tentata rapina, detenzione di droga, estorsione e minacce: poker di arresti a Cerignola

Nella tarda mattinata di sabato 24 luglio, personale del Commissariato di Cerignola, a seguito di pressante attività info-investigativa, ha tratto in arresto M.M. 27enne cerignolano in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena residua di 1 anno, undici mesi e tredici giorni di reclusione, per tentata rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di una tabaccheria di Cerignola nell’anno 2012.

Lo stesso, per oltre un mese e mezzo dall’emissione dell’ordine di carcerazione, si era reso irreperibile, cambiando sempre luogo in cui si nascondeva, fino ad essere rintracciato nell’abitazione di un cugino. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia.

Lo scorso 26 luglio, è finito in manette A.A.B., 43enne cerignolano, dovendo lo stesso espiare la pena di due anni, un mese e quattordici giorni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi in Cerignola nel mese di marzo 2020.

Nella tarda mattinata di martedì 27 luglio, il medesimo personale ha arrestato M.B., 33enne cerignolano, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, per i reati di estorsione e minacce gravi, commesse a seguito del furto di un’autovettura.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Foggia a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

Infine, nel pomeriggio di ieri, gli agenti di polizia hanno tratto in arresto N.C., 45enne cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di mesi otto di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S.; reato commesso in Cerignola nel mese di gennaio 2013.