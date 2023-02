Allenatore della Nocerina aggredito in un’area di servizio di Cerignola: scatta Daspo di 8 anni

I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio. La formazione rossonera, di ritorno da Brindisi, aveva fatto sosta in un'area di servizio nel comune di Cerignola, incrociando un gruppo di tifosi della Cavese. Sono in corso ulteriori approfondimenti per l'identificazione di altri individui