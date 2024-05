Violenza nel Foggiano, uomo accoltella il compagno della sua ex

È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che avrebbe accoltellato l'attuale compagno della ex fidanzata. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri a Cerignola. La vittima è un 57enne, soccorso e trasportato presso l'ospedale 'Tatarella' del comune ofantino, con una ferita al braccio provocata da un fendente, e diverse escoriazioni agli arti inferiori e all'addome.

Secondo quanto riporta Ansa, il ferimento sarebbe avvenuto durante una colluttazione tra i due. L'aggressione sarebbe stata originata da motivi sentimentali.

Fortunatamente, le ferite riportate dalla vittima non sono gravi. L'uomo non è in pericolo di vita. La posizione del presunto aggressore è al vaglio degli investigatori.