Apre il Centro comunale di raccolta differenziata di Borgo Incoronata, ma è vuoto

Il Centro comunale di raccolta di Borgo Incoronata è aperto, ma almeno fino a questa mattina era completamente vuoto. Le foto sono state scattate intorno alle 13.15.

Stando all’ordinanza, a quell’ora il Ccr non era aperto al pubblico, ma all’interno c’era soltanto una guardia giurata dell’istituto di vigilanza.

Non c’era alcun contenitore per la raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani, niente attrezzature e nessun mezzo Amiu.

È entrato in esercizio alla data di pubblicazione dell’ordinanza sindacale sull’albo pretorio online, come precisato nell’atto, vale a dire ieri, martedì 2 luglio.

Poco prima di scattare le foto, un comunicato stampa arrivato da Palazzo di Città annunciava testualmente che il Ccr era “operativo”.

Si trova in fondo alla strada a destra della piazza, oltre gli ultimi palazzi. È stato realizzato con fondi Por Puglia 2014-2020 per il potenziamento e l’ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata.

Il finanziamento di 300mila euro risale al 2018, ma è stato ultimato da poco.

Anche la segnaletica non è pronta e sul cartello affisso davanti al cancello non sono ancora indicati i rifiuti conferibili. Per ora, è soltanto un piazzale recintato.

Nel Ccr si potranno conferire oltre a plastica, metalli, carta, cartone e vetro, anche toner esauriti delle stampanti; imballaggi, compresi quelli contenenti residui di sostanze pericolose; pneumatici; inerti fino a 1 mc; rifiuti biodegradabili di cucine e mense; abbigliamento; prodotti tessili; pesticidi da utenze domestiche; tubi fluorescenti; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi; vernici; inchiostri; adesivi e resine contenenti sostanze pericolose; medicinali citotossici e citostatici da utenze domestiche; batterie e accumulatori; apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti Raee) anche contenenti componenti pericolosi; legno e ingombranti fino a 3 mc; rifiuti biodegradabili e rifiuti urbani non differenziati.

Spetta ad Amiu Puglia, affidataria in house del servizio di igiene urbana, come da ordinanza a firma della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, posizionare i cassonetti, allestire idonea segnaletica utile alla corretta individuazione del contenitore in cui depositare la corrispondente frazione dei rifiuti, prevedere la presenza del personale, di attrezzature e mezzi utili alla corretta gestione dei rifiuti.

E naturalmente, tocca sempre all’azienda garantire l’apertura al pubblico. Il Ccr osserverà i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12; martedì e giovedì dalle 12 alle 17; sabato dalle 7 alle 17; domenica chiuso.

È il secondo Ccr attivato dopo quello in via Sprecacenere. Entrambi, non sono stati inseriti nel piano industriale, mentre compaiono quelli di viale Kennedy, da ultimare, via Patroni e viale Pinto, ancora da realizzare.