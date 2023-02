Festa grande per i 100 anni di Tanja "a Russien": grazie a lei sono nate due generazioni di sanseveresi

San Severo in festa i 100 anni di nonna Tanja, “a Russien”, la bellissima ostetrica russa giunta nel Foggiano per amore. Le sue mani hanno fatto nascere almeno due generazioni di sanseveresi, circa 9mila bambini se si calcola una media di 25 parti al mese, per ogni anno di onorato servizio.

“Tutte le donne di San Severo volevano lei, a Russien (leggi: la russa), per mettere al mondo il proprio figlio”, racconta a FoggiaToday la nipote Ljudmilla Venditti, che tratteggia il ritratto di una donna estremamente determinata e moderna: “E’ stata la prima donna di San Severo ad indossare i pantaloni, ad andare in bicicletta da sola, a conseguire la patente di guida e a perseguire l’indipendenza personale e lavorativa”.

Tutti obiettivi raggiunti al fianco del marito, il sanseverese Salvatore Di Cristino, classe 1922, venuto a mancare 30 anni fa. Quando si sono conosciuti erano entrambi internati dai tedeschi in un campo di prigionia a Bielefeld. L’amore è scoccato nel ‘campo lavoro’ e per conquistare la bellissima Tanja, Salvatore si è reso protagonista di un eroico salvataggio, mettendo a rischio la sua vita, per salvare i compagni e soprattutto la sua amata.

Si sposano in Germania: il tedesco è la lingua di ricordi terribili, ma anche dell’amore (Tanja non parla l’italiano e Salvatore non comprende il russo). Tra mille peripezie, arrivano a San Severo, la città di Salvatore, e costruiscono una famiglia che, nel tempo, si è moltiplicata accogliendo tre figli - Luigia, Francesco e Ciro - nove nipoti e altrettanti pronipoti (un decimo è in arrivo in primavera).

Una volta arrivata a San Severo, Tanja riprende e termina con successo gli studi universitari, a Bari, diventando in breve tempo l’ostetrica punto di riferimento delle donne della Città dei Campanili. “La sua storia è un racconto di umanità straordinaria, che narra l’amore vero, i sentimenti puliti e la generosità di un popolo, quello sanseverese”, commenta il sindaco Francesco Miglio porgendo gli auguri di tutta l’amministrazione all’eccellente centenaria.

Ai figli e nipoti, l’ostetrica ha sempre sostenuto l’importanza dello studio “perché attraverso la cultura si possono realizzare i propri sogni”; il suo esempio, invece, ha insegnato “il rispetto per l’altro, attraverso cui rendere servizio all’individuo, alla comunità e all’umanità”, rimarca la nipote Ljudmilla. “Tutte le vite meritano rispetto, soprattutto quelle che stanno per nascere”, le parole della nonna.

Oggi Tanja, al secolo Tatjana Koschelewa, è una centenaria “grata ed estremamente attaccata alla vita”, continua la nipote. “Ha grande cura e attenzione di sé, ogni mattina fa i suoi esercizi, interviene subito per curare ogni malanno o segno del tempo. Non si arrende, non si lascia andare, ed è determinata nell'affrontare al meglio il passare degli anni. Quando ci ritroviamo tutti insieme, figli e nipoti, la sua preghiera è sempre la stessa”, conclude la nipote: “Vi auguro di arrivare a 100 anni, ma come ci sono arrivata io. In salute e circondata dall’amore che non mi è mai mancato”.