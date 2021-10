Fa causa a un ortopedico del San Francesco Hospital, ma ci rimette 15mila euro di tasca propria: "È infondata"

È stato condannato al pagamento immediato di tutte le spese, processuali e legali, per un totale di circa 15mila euro, inflitta dal Tribunale di Foggia, un ex paziente del San Francesco Hospital "attore di una causa infondata intentata nei confronti di un nostro stimatissimo ortopedico e del nostro ospedale" si legge nella nota dell'azienda.

"Confidiamo che questo importante segnale del Tribunale di Foggia sia recepito da tutti coloro che in mala fede, convinti di non rischiare nulla, sperano di poter arricchirsi in modo subdolo ed illecito, senza rischi, avventurandosi in cause “per colpa medica” laddove nessuna colpa medica sussiste (facendo ovviamente salvi i “casi reali” che non si possono mai escludere a priori)".