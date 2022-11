Catturato latitante dopo 8 anni: era specialista del rame, il deposito nel Foggiano

L’uomo, un 42enne romeno, era ricercato per un mandato di cattura. Infatti, deve scontare 4 anni e 11 mesi di reclusione per ricettazione e riciclaggio, per fatti commessi tra l'aprile e il novembre del 2014