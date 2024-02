Catturato il latitante Troiano, slitta il processo per l'omicidio Trotta: "Attendiamo l'estradizione"

Mentre la notizia della cattura del boss Marco Raduano e del suo braccio destro Gianluigi Troiano rimbalzava su tutte le testate giornalistiche, nella Corte d’Assise del Tribunale di Foggia si celebrava l’udienza per l’omicidio di Omar Trotta, il giovane viestano, titolare de 'L'antica bruschetta', ucciso nel pomeriggio del 27 luglio del 2017, davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi.

Per il fatto, sono imputati nel procedimento il sanseverese Angelo Bonsanto - che questa mattina ha preferito non presenziare all’udienza dal carcere di Augusta - e Gianluigi Troiano, imputato a piede libero, attualmente detenuto nel carcere di Granada, in Spagna, dove è stato catturato, e in attesa di estradizione. L’uomo, latitante per circa due anni, avrebbe avuto, secondo l’accusa, il ruolo di ‘basista’ dell’agguato. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi Marinelli e Salvatore Vescera.

La notizia della cattura è stata riportata alla Corte (presidente Mario Talani) dal pm della Direzione distrettuale antimafia, Ettore Cardinali; la circostanza ha, quindi, imposto il rinvio del processo a fine marzo, secondo una tempistica ritenuta congrua con le esigenze legate all’estradizione dell’uomo e alla gestione della detenzione.

L'uomo, lo ricordiamo, era evaso nel dicembre 2021, da Campomarino, dove era ristretto agli arresti domiciliari con applicazione del 'braccialetto elettronico' per scontare la pena definitiva a 9 anni e 2 mesi di reclusione per l'operazione 'Neve di Marzo', che ha contribuito allo smantellamento del gruppo criminale che gestiva il traffico di stupefacenti su Vieste, attività aggravata dal metodo mafioso, dall’ingente quantitativo dello stupefacente smerciato e dall’impiego di armi.