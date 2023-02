Una catena umana per dire no alla guerra, ad un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina

Ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, il Coordinamento "Capitanata per la Pace" ha sfilato lungo le vie cittadine creando una catena umana, per dire 'Stop' alla guerra e all'invio di armi

Circa duecento persone hanno formato una catena umana per manifestare contro il conflitto russo-ucraino.

Il coordinamento provinciale "Capitanata per la Pace" ha voluto così manifestare il proprio dissenso per la guerra iniziata ormai un anno fa.

In coincidenza con altre manifestazioni svolte in diverse città italiane, la 'catena umana' si è mossa dalla biblioteca Magna Capitana sino alla Prefettura, per sensibilizzare all'opposizione alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e per dire no all'invio di armi da parte dell'Italia.