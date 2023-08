La dura vita del pescatore di vongole, sveglia prestissimo e guadagni minimi: "Amareggiati dalle polemiche"

Tra i pescatori c’è amarezza e dispiacere per le critiche piovute nei loro confronti da un comitato di turisti di San Menaio, specchio d’acqua dove martedì scorso una quarantina di barche - cosiddette vongolare - hanno effettuato la pesca di lupini, a partire dalle 5, come da decreto ministeriale e a una distanza di 500 metri. Tutto in regola, licenze comprese.

Primiano, pescatore di Lesina momentaneamente con base al porticciolo di Capoiale, ci è rimasto un tantino male, atteso che per un solo giorno, con la sua imbarcazione, si è recato con i colleghi in prossimità di quel banco di vongole. “Siamo andati soltanto martedì mattina. Noi evitiamo di lavorare davanti ai lidi. L’ultima barca sarà andata via alle 7”.

Eppure la vita del pescatore di vongole non è una passeggiata, soprattutto per chi, come Primiano, si è visto costretto a spostarsi altrove: “A Lesina non si sono riprodotti banchi di vongole”. La sveglia suona in piena notte e alle prime luci dell’alba si è già al lavoro. Le spese per il carburante si aggirano intorno ai 250-300 euro, la vendita delle vongole, di appena 20 euro a sacchetto, non è proficua come in altre parti d’Italia. C’è un’attività da mandare avanti e un operaio da pagare. “Lavoriamo soltanto alcuni periodo dell’anno, per le vongole solo in questo periodo, peschiamo 25 sacchetti dei 40 autorizzati e stiamo fermi per una trentina di minuti”.

Il rumore assordante di cui parlano i villeggianti è dovuto al numero di imbarcazioni presenti contemporaneamente nello stesso punto: “Potremmo recarci quattro giorni e invece abbiamo deciso di pescare un solo giorno, anche perché non c’è molta richiesta. Il ricavo della vendita ai grossisti non supera i 450-500 euro”.

Per i vongolari non è tutto oro quel che luccica: “Non siamo competitivi, altri comportamenti sono più agguerriti e hanno un prodotto migliore del nostro, noi lavoriamo poco e abbiamo problemi a livello logistico”. I pescatori, di Lesina e Cagnano Varano che ormeggiano a Capoiale, proveranno a chiarirsi con la Capitaneria di Porto. “Chiederemo di farci lavorare almeno per un giorno”.