Orta Nova nella morsa del virus: i casi da variante inglese sono più di uno, i covid-positivi sono 175

I positivi al Covid da variante inglese ad Orta Nova sono più di uno. Quello della ragazza rientrata dall'Inghilterra un mese e mezzo fa non è un caso isolato.

A confermarlo al sindaco Domenico Lasorsa è stata la dottoressa Balena della Asl di Foggia, che in un primo momento aveva riferito di non essere a conoscenza di altri casi, poi, interpellati alcuni responsabili della Asl regionale, ha confermato l'esistenza di alcuni casi nella città dei cinque reali siti. "Teniamo a sottolineare che né l’Asl di Foggia né noi eravamo a conoscenza di questo. Riteniamo alquanto grave che comunicazioni del genere arrivino prima alle testate giornalistiche e dopo alle istituzioni competenti e preposte" il commento del sindaco.

Questa mattina Lasorsa inoltrerà un’istanza all’assessore regionale alla Sanità per chiedere un report dettagliato e "maggiore rispetto alle istituzioni che non possono essere tenute all’oscuro di tutto. Per una questione di limpidezza dell’informazione. Dopo la conferma ufficiale dei casi di variante inglese, valuteremo nelle prossime ore il da farsi. Chiediamo a tutti sempre e comunque di rispettare le regole che conosciamo, oggi più che mai"

Smentisce le notizie apparse su alcuni organi di stampa il sindaco di Stornara Rocco Calamita, al quale il direttore del Sisp Area Sud servizio Igiene e Sanità di Foggia, avrebbe confermato l'infondatezza sui presunti casi di variante inglese nel territorio di Stornara. "Invito tutti i cittadini ad ascoltare solo le comunicazioni fornite dagli enti competenti, al fine di non generare panico tra la popolazione. La situazione che stiamo vivendo è davvero molto difficile e Mai dobbiamo abbassare la guardia"