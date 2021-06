Allarme variante Delta nel Foggiano: due nuovi casi ad Ordona

Allarme variante Delta ad Ordona. Il sindaco Adalgisa La Torre mette in guardia i cittadini dal rischio contagio dopo la notizia di due casi positivi al Covid da variante Delta, "immediatamente messe in isolamento e continuamente monitorate".

"Lo so che è difficile, proprio adesso che tutti pensavamo che il peggio fosse passato, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché purtroppo questa variante è più contagiosa e può provocare patologie significative nei soggetti non vaccinati o a chi è stata somministrata una sola dose" spiega il primo cittadino.

Poi l'appello: "Invito coloro i quali non l’abbiano ancora fatto, a vaccinarsi, perché è l’unico modo per uscirne. Dobbiamo essere fiduciosi, ma cauti"