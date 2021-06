Cartucce e benzina, grave intimidazione a Monte Sant'Angelo: nel mirino i lavori nella villa comunale

L'intimidazione è avvenuta, verosimilmente, nel corso della notte. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona; sul posto i militari del reparto di investigazioni scientifiche per gli accertamenti tecnici