"Via questa recinzione abusiva". Nuova protesta silenziosa a Parco San Felice: "Commissaria sveglia!"

"Via questa recinzione abusiva": è uno dei messaggi comparsi sulla rete metallica e sul cancello installati dall'Associazione sportiva dilettantistica Rovelli di Foggia a Parco San Felice per delimitare un'area dove avrebbe voluto realizzare interventi mai autorizzati. "Commissaria sveglia!", si legge su un altro cartello.

L'indignazione popolare è la stessa che aveva costretto il Comune di Foggia a fare dietrofront sulla concessione dell'impianto sportivo. L'area, come si evince anche dalle foto, è ora ridotta in sterpaglie e ricettacolo di rifiuti.

A febbraio, il dirigente del Servizio Sport Carlo Dicesare, con propria determina, aveva annullato quella di maggio del 2019 con cui veniva affidata in concessione per 8 anni la gestione del campo di calcetto comunale proprio all'Asd Rovelli che aveva presentato una manifestazione di interesse dopo un avviso pubblico del 2018 chiuso con un nulla di fatto. Quella delibera sanciva, peraltro, che i lavori necessitavano del permesso a costruire, previo parere della soprintendenza trattandosi di parco urbano, e rilevava "l’improcedibilità tecnico-amminsitrativa al rilascio delle autorizzazioni eventualmente previste per competenza dai singoli servizi".

In quello stesso atto veniva stabilito che l'associazione avrebbe dovuto provvedere al ripristino ad horas dello stato dei luoghi. Un mese dopo, la recinzione era ancora lì e il 22 aprile il dirigente del Servizio Lavori Pubblici Francesco Paolo Affatato ne ha ordinato la rimozione che finora non è avvenuta.

Proprio oggi, il comitato di cittadinanza attiva La Società Civile, che aveva sollevato il caso e innescato la diffida degli ex consiglieri comunali del Partito Democratico, ha sottoposto la vicenda ai commissari straordinari e ha evidenziato come una eventuale sospensiva richiesta dall'Asd Rovelli che ha opposto ricorso riguarderebbe "l'annullamento della delibera, ma non l'ordinanza di rimozione delle opere abusive". Ha chiesto di restituire alla cittadinanza quel pezzo di Parco e riaffermare "l'assoluta necessità di un iter legittimo". I commissari, a quanto pare, "non ne sapevano nulla".