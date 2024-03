Spuntano cartelli sui parcometri di Foggia: "Il tempo è denaro ma si sta esagerando"

"Il tempo è denaro ma si sta esagerando'. Non si placa l'indignazione dei cittadini per le tariffe della sosta tariffata in città Davanti al Comune, in Viale Colombo, in Corso Roma, Zona Immacolata, via Taranto, via Ciampitti e piazza della Libertà, sono comparse scritte sulle colonnine dei parcheggi, eloquenti della rabbia dei cittadini, non soltanto perché i parchimetri non danno il resto, ma anche perché in alcuni casi non prolungano il tempo oltre l’ora: 'Dalla tariffa al 'furto' è un attimo' o ancora 'Dal 'furto' alla tariffa è un passo' si lagge.

Le lamentele sono all'ordine del giorno, così come le segnalazioni all'indirizzo del Comune di Foggia e della Gps Global Parking Solutions, la società che gestisce il servizio. L'ultima anomalia in ordine di tempo riguarda il costo della sosta, ribattezzato 'a piacere', rispetto al caso di un foggiano che dopo aver inserito 2 euro ha ottenuto soltanto la sosta di un'ora.