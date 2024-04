Carrese nel caos, sindaco 'costretto' ad assegnare la vittoria a un carro: "Mio malgrado, senza merito"

Incredibile ma vero a Chieuti, dove il sindaco Diego Iacono si è visto 'costretto' a decretare la vittoria di un carro squalificato, "al fine di scongiurare disordini di ordine pubblico" e alla luce di quanto accaduto nel pomeriggio del giorno della corsa sotto la sede Municipale, dove si sarebbero verificati attimi di tensione e sarebbero volate parole grosse all'indirizzo degli organizzatori.

Durante le operazioni di partenza, il sindaco non è riuscito a pronunciare la formula del via, in quanto i primi tre carri, ossia quelli di Collefinocchio Vaccareccia, Collefinocchio San Vito e La Cittadella, sarebbero partiti anticipando il suo ordine, classica formula di rito che dà il via alla competizione.

Il quarto carro, quello dei Giovanissimi, è stato l'unico ad attendere l'alt di Iacono. "Pertanto alla luce di quanto descritto, visto il regolamento comunale, nello specifico l’art. 12, di diritto il carro vincitore risulterebbe essere quello dei Giovanissimi" si legge nel decreto del sindaco, che tuttavia, pur di non pregiudicare il prosieguo della festa patronale in onore del santo patrono San Giorgio Martire - e di non "vanificare tutto il lavoro svolto in questi ultimi anni per la Carrese di Chieuti" - si legge - "ha dovuto concedere la vittoria al Carro de La Cittadella, senza merito, in quanto pur arrivando primo al traguardo figurava tra i carri da squalificare"

"Mio malgrado, contro i miei principi e solamente per la salvaguardia dell’ordine pubblico la proclamazione del carro vincitore La Cittadella e ad autorizzare il presidente a prelevare il palio in chiesa, dove attualmente è custodito".

Decine e decine i commenti sui social: "Quanto dispiacere...rovinare una così bella festa con dei tafferugli inutili, violenza ,parole brutte e quant'altro. Non c'è più civiltà..però poi la proclamano a gran voce!. Ormai funziona così! Chi mena di più ha ragione...".

C'è anche chi ha puntato il dito contro il sindaco: "Mio malgrado sento di commentare. Non esiste in nessun'altra parte che un'autorità di Pubblica Sicurezza,quale 'Il sindaco', nel decretare debba inserire una opinione ed un sentimento personale, non il massimo della correttezza, mi spiace. In questa piccola comunità nei decenni, se non nei secoli, si è verificata una situazione così grave tale da compromettere l'ordine pubblico, questa è gente pacifica che si sacrifica per un anno intero per 7 minuti di gloria, Peccato. Si poteva gestire in modo migliore ed equo".

E ancora: "Praticamente l anno prossimo si partirà senza il via del sindaco visto che non ci sono regole e non conti nulla".

C'è invece chi prova a spegnere le polemiche: "Bisogna dire che la corsa si è fatta ed è andato tutto bene, non ci sono stati incidenti e cose spiacevoli, tutti hanno potuto vedere la potenza e la forza dei rispettivi carri. Scorrettezze e non, in buona fede o meno, regolamento e momenti di tensione a parte, credo che a tutti, a vincitori e vinti, abbia fatto piacere partecipare alla storica e gloriosa manifestazione".