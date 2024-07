Ore di apprensione sul Gargano: anziano disperso nel bosco da 24 ore

Carpino in ansia per le sorti di un uomo di 89 anni che, allo stato, risulta disperso in una zona boscata alla periferia del paese. Dell'uomo si sono perse le tracce esattamente 24 ore fa: a denunciare la scomparsa dell'anziano sono stati i familiari, allarmati dal suo mancato rientro a casa.

Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno attivato le ricerche con l'ausilio di volontari di protezione civili e vigili del fuoco (in campo, gli uomini del gruppo Sapr, cinofili e la squadra del Distaccamento di Vico del Gargano). La zona che viene battuta è un'area boscata alla periferia del paese, sulla SP 50, dove è stato ritrovato il mezzo dell'anziano, un apecar, regolarmente parcheggiato e senza segni di incidenti. Le ricerche proseguono serrate.