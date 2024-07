Dopo 7 giorni si interrompono le ricerche di Antonio Draicchio, ma di lui non c'è traccia

Dopo sette giorni di ricerche pressanti, si interrompono le richerche di Antonio Draicchio, l'anziano di Carpino disperso alla periferia del paese garganico.

"Come da prassi di legge in questi casi", informa la Pro Loco carpinese, "dopo 7 giorni, sono state interrotte le ricerche, non avendo rilevato nessuna traccia dell’anziano. Una task force, formata da uomini delle forze dell’ordine e volontari ha battuto palmo a palmo tutta la zona intorno a 'Piano Vergate' per un totale di circa 400 ettari in un raggio di diversi km utilizzando cani molecolari, droni ed elicotteri per setacciare le zone più impervie".

"Tanti gli sforzi messi in campo dai carabinieri e dai vigili del fuoco nonostante le alte temperature pertanto siamo grati a quanti hanno lavorato ininterrottamente nonostante le difficoltà", continuano. "A tal proposito è doveroso ringraziare, in primis, il comandante della Stazione Carabinieri di Carpino maresciallo Davide Camassa che ha coordinato le attività con notevole professionalità e alto senso del dovere, il comandante della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano Capitano Antonino Maggio che con convinta abnegazione ed elevata competenza ha fornito le giuste direttive impartite dalla Prefettura, gli uomini di ogni ordine e grado delle forze dell’ordine provenienti dai comuni limitrofi, le varie unità dei Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e i tanti conoscitori del posto che hanno collaborato alla ricerche".

"La famiglia, incredula, descrive Antonio come marito, padre e nonno esemplare ma soprattutto come un grande lavoratore. Ci piace ricordarlo così, ora e per sempre", concludono dalla Pro Loco.