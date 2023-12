Ore di apprensione sul Gargano: scomparso allevatore, non ha fatto più rientro dalla masseria

Da oltre 12 ore, non si hanno notizie di Luigi Giordano, allevatore di 87 anni, del Gargano. L'uomo, di Carpino, ha fatto perdere le sue tracce nella serata di ieri, ovvero da quando non ha fatto rientro in paese dopo aver trascorso la giornata nella masseria di famiglia, sul Lago di Varano.

Preoccupati dalla prolungata assenza dell'anziano, i familiari hanno lanciato l'allarme ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche; le attività, cui stanno partecipando anche volontari di protezione civile e cittadini della zona, si stanno concentrando nella zona che collega la masseria di Varano a Carpino.

Allertati anche i vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione l'elicottero in dotazione del corpo per una ricognizione aerea della zona.