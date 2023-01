Cambio di guardia alla Tenenza Gdf di Lucera: arriva la sottotenente Carmen Verrengia

La Sottotenente Carmen Verrengia è la nuova comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera.

L’ufficiale, originaria della provincia di Caserta, si è arruolata nel Corpo nell’anno 2010 ed ha frequentato, presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il 19° corso ruolo normale, comparto speciale, riservato ai militari laureati.

E’ laureata in Giurisprudenza ed ha conseguito due master in ‘Criminologia e studi giuridici forensi’ ed in ‘Sicurezza economico finanziaria e antiriciclaggio’. Ha, da ultimo, prestato servizio presso il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste.

La Sottotenente Carmen Verrengia è stata ricevuta dal Comandante provinciale, colonnello Leonardo Ricci, che ha formulato all’Ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico.