Stornarella senza polizia locale, personale ridotto all'osso nei comuni dell'Unione: "Sindaci facciano uno scatto d'orgoglio"

La denuncia dai Cinque Reali Siti: "Come si può pretendere sicurezza se non si ottempera all’assunzione del personale preposto?”. Quindi la proposta sottoposta al prefetto Esposito: "Bandire un concorso unico per l’Unione, dalla cui graduatoria potranno attingere i comuni secondo necessità”

Personale ridotto all’osso o del tutto assente, nella maggior parte dei casi già in età da pensionamento e senza nessuna prospettiva di turn-over possibile all’orizzonte.

Questa la situazione degli organici di polizia locale nei comuni dei Cinque Reali Siti (Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella) che negli ultimi mesi sono interessati da una scia di gravi episodi di microcriminalità. La denuncia arriva da Pinuccio Grippo, ispettore di polizia locale del comune di Stornara.

“Abbiamo presentato un documento congiunto, a nome dei Cinque Reali Siti, per far notare al prefetto di Foggia e ai nostri sindaci la necessità di potenziare gli organici di polizia locale. Nei nostri comuni almeno il 70% della forza prevista in organico è mancante. Come si può pretendere sicurezza se non si ottempera all’assunzione del personale preposto?”, chiede in maniera provocatoria.

“Noi siamo tutti sessantenni, in procinto di andare in pensione e nessuno dei comuni provvede a bandire concorsi”. Da qui la proposta sottoposta all’attenzione del prefetto Esposito: “Si potrebbe bandire un concorso per l’Unione dei Cinque Reali Siti, dalla cui graduatoria potranno attingere i comuni a seconda delle relative necessità”.

La situazione, spiega Grippo, è ad un punto di non ritorno: “Stornarella è un Comune scoperto, privo di unità operative dopo il pensionamento dei quattro operatori in servizio (sui sette previsti). A Stornara manca l’80% della forza lavoro: qui siamo solo in due (su otto richiesti in rapporto alla popolazione, ndr), entrambi 60enni, con mezzi di 15 anni fa, da demolire”, spiega.

La situazione non migliora negli altri comuni: ad Orta Nova sono operativi 10 operatori su 24 previsti dalla pianta organico, tre su nove a Carapelle e due su quattro a Ordona. Quindi l’appello: “Il prefetto stimoli i sindaci a fare un passo d’orgoglio per garantire la sicurezza dei cittadini” | IL VIDEO

