Dalla stradale al Reparto Prevenzione Crimine, Polizia sottodimensionata nel Foggiano: "Siamo al collasso"

“Siamo al collasso”. Non usa giri di parole il segretario provinciale del Sap Polizia Giuseppe Vigilante. L’oggetto delle rimostranze è sempre lo stesso, il la carenza di personale, in particolar modo quello della Polizia Stradale.

Ad aggravare la cronica carenza di agenti ci sono i 59 pensionamenti avvenuti nel 2023. Ma le denunce e le istanze prodotte non hanno sortito gli effetti sperati. Il Ministero dell’Interno, infatti, avrebbe destinato soltanto 10 nuove unità alla Polizia più qualcun’altra alla Polstrada: “Per noi è ridicolo”, incalza Vigilante. “I colleghi hanno una dignità e una professionalità da vendere. Le tante operazioni portate a termine non possono essere solo una soddisfazione per i vertici”, accusa.

Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia snocciola anche alcuni numeri che evidenziano lo stato di precarietà, dall’assenza di una volante h24 presso i commissariati di provincia, al sottodimensionamento degli organici dei commissariati di Manfredonia e Lucera, dove le unità in azione sono rispettivamente 44 e 31 rispetto alle 64 e 47 previste. Ma problemi si registrerebbero anche nei commissariati di San Severo e Cerignola.

Altra nota dolente è quella delle forze speciali: mancano unità all’Autocentro (27 contro le 30 previste), alla Polfer (27 vs 34), alla Polizia Postale (su 14 previste risultano attive la metà) e al Reparto Prevenzione Crimine dove risultano attive solo 46 unità rispetto alle 72 previste.

“Non parliamo dei mezzi. Basti pensare che per cambiare una gomma bucata possono volerci anche mesi”, puntualizza Vigilante. “Attendiamo risposte celeri e concrete per dare il giusto impulso costruttivo e dignitoso a tutela di tutto il personale”, conclude il segretario provinciale del Sap, che non esclude manifestazioni a stretto giro.