"Un flop annunciato", carenza di personale medico in Puglia: "Problema segnalato già ad aprile"

"Non passa giorno senza che mi vengano segnalati nuovi episodi che mettono in evidenza la gravissima carenza di personale medico in Puglia, sia nelle strutture di Pronto Soccorso che nell’ambito dei 118 presenti sul territorio. Un’autentica vergogna regionale, che sta facendo scrivere alla nostra sanità una pagina nerissima della sua storia", è quanto dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega al Consiglio Regionale.

"Era il mese di aprile quando segnalavo la necessità di aggredire il problema per garantire un’estate sicura, in vista del prevedibile maggiore afflusso - aggiunge il consigliere della Lega -. Era il mese di maggio quando segnalavo la mancanza di 210 medici per il 118 e di 1500-2000 unità negli ospedali pubblici, e chiedevo al presidente Emiliano di intervenire adottando provvedimenti eccezionali. Invece tra tavoli, presunti tecnici e sprechi del denaro pubblico in settori certamente meno importanti della salute dei cittadini, siamo arrivati al flop annunciato di questi mesi. Senza che nessuno dei responsabili avverta almeno il bisogno di chiedere scusa".