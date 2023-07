Carenza di poliziotti, 100 vincitori del concorso in Puglia destinati ad altre regioni: "Altro che rafforzamento"

"Nel piano di assegnazione del personale della Polizia di Stato per il mese di giugno 2023, per la provincia di Foggia, predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, abbiamo avuto modo di verificare l'inconsistenza dei rinforzi e la nostra più totale delusione. Nell'anno in corso sono previste fuoriuscite per pensionamenti di operatori di polizia per circa 70 unità e nei prossimi anni sarà sempre peggio", è quanto dichiara il segretario provinciale Giuseppe Vigilante, in una lettera inviata ai parlamentari di Capitanata, concernente gli ormai annosi problemi di organico nella Polizia di Stato in Puglia.

"Negli ultimi concorsi per Vice Sovrintendenti molti colleghi sono stati costretti a rinunciare al nuovo ruolo per evitare di essere trasferiti ad altra sede, altri accettato con trasferimento in altre città lontano dalle famiglie. Poliziotti oramai in gran parte cinquantenni, professionisti della sicurezza, costretti a cambiare radicalmente la loro vita, lasciando una provincia come quella di Foggia, terra della “c.d. Quarta Mafia”, sempre più violenta ed agguerrita, in grave sofferenza di organici".

"Nei giorni scorsi - evidenzia Vigilante - si sono concluse le procedure di definizione della graduatoria per il concorso interno per la promozione alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, avviato nel 2020, con una previsione di 1141 posti. I vincitori del concorso, appartenenti ai ruoli degli agenti/assistenti/sovrintendenti, hanno dovuto affrontare prove selettive molto severe, per poi superare un corso di formazione altamente qualificato. Per queste ragioni, non è fuori luogo affermare che questi poliziotti sono tra i migliori, nei loro rispettivi ruoli e qualifiche e hanno capacità operative altamente professionali. L'ispettore è una figura cardine dell'assetto organizzativo della Polizia di Stato, svolgendo funzioni fondamentali di comando di squadre investigative, di addestramento, di gestione delle più delicate attività di controllo del territorio e di polizia amministrativa. L'assegnazione dei neopromossi Vice Ispettore alle sedi definitive, ha penalizzato significativamente la nostra Regione".

Nella lettera il segretario provinciale del Sap spiega che dei 170 vincitori del concorso in Puglia, ben 100 saranno trasferiti con assegnazione in altre regioni, "andando così ad appesantire i già gravissimi problemi di organico che attanagliano tutta la Puglia, con buona pace dei proclami di rafforzamento". Da qui, l'appello ai parlamentari, affinché sollecitino il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza a garantire il rientro nelle rispettive Province, o nella regione, di provenienza di tutti i Vice Ispettori neopromossi.