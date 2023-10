Detenuti con gravi problemi di salute e 90 poliziotti in meno: "la gravissima situazione" del carcere di Foggia

Una forza operativa di 230 unità che, in virtù delle tabelle ministeriali, necessiterebbe di un incremento di oltre 90 operatori per assicurare un lavoro efficiente e meno stressante. Si parla del carcere di Foggia, dove il sovraffollamento e la carenza di personale viaggiano a braccetto ormai da anni. "Una situazione gravissima su molteplici fronti ed è per questo che depositerò una interrogazione diretta al Ministro della Giustizia".

I numeri parlano chiaro: 680 sono i detenuti attualmente ospitati dalla Casa circondariale di Foggia per una capienza che ne dovrebbe prevedere poco più della metà (360). "Un altro elemento di criticità è quello della mancanza, da ben quattro anni, del Comandante della Polizia Penitenziari, così come dei vice comandanti. Alla forza lavoro attualmente operativa - ha aggiunto Gatta - vanno sottratte 28 impegnate nel nucleo scorte e coloro che legittimamente usufruiscono di alcuni benefici di legge e distacchi in uscita".

Ci sono poi le problematiche di natura sanitaria: tra la popolazione carceraria si contano circa 150 detenuti affetti da patologie psichiatriche, 200 tossicodipendenti, 100 cardiopatici e 30 affetti da menomazioni fisiche gravi. A fronte di questi numeri, ci sono solo 5 medici (più un responsabile), 10 infermieri (più un coordinatore) e 8 operatori socio-sanitari. E ancora: sono in servizio solo 5 psicologi, 4 educatori e un infermiere al Sert.

"Una situazione insostenibile per la quale si richiedono interventi urgenti per colmare il gap del Comandante, una figura essenziale all’interno dell’organizzazione carceraria, e per il rimpinguamento dell’organico (penitenziario, sanitario ed amministrativo), per garantire così serenità e sicurezza agli operatori e agli stessi detenuti. Così come è imprescindibile - conclude Gatta - alleggerire la pressione della popolazione carceraria, a tutela della dignità delle persone, al fine di consentire la finalità risocializzatrice della pena. Tutte questioni che sottoporrò all’attenzione del Ministro”.