Carenza cronica di poliziotti penitenziari e tasso di sovraffollamento record nel carcere di Foggia: “Non ce la facciamo più”

“Non ce la facciamo più”, è il grido congiunto che Osapp, Uil Pa, Sinappe, Fns Cisl e Cgil Fp sull’ormai cronicizzata emergenza del carcere di Foggia, dove il sovraffollamento dei detenuti ha raggiunto cifre spaventose a fronte di una costante carenza di personale. Per l’ennesima volta, le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria denunciano il problema: “La Casa circondariale di Foggia ha ormai raggiunto i massimi livelli, con una presenza di circa 615 detenuti su una capienza ottimale di 364, numeri che portano l’indice di sovraffollamento dell’istituto oltre il 160% della capienza (tra i più alti d’Italia), a cui si aggiunge una carenza di unità di Polizia paria a 40 sulle 261 previste dalla pianta organica, in più occasioni segnalata come assolutamente insufficiente a seguito del taglio del 28% operato dalla Legge Madia del 2017”, scrivono le sigle sindacali.

“Una miscela esplosiva, in un contesto di criminalità comune e organizzata che ha portato la città e l’intera provincia alla ribalta delle cronache nazionali, con episodi che vanno dalla strage di San Marco in Lamis alla rivolta del 9 marzo 2020, quando quasi cento detenuti riuscirono ad evadere dopo aver devastato l’intero istituto ed incendiato numerosi locali e uffici, all’omicidio di un detenuto semilibero avvenuto giusto un anno fa innanzi al cancello di accesso all’istituto. Senza contare le numerose aggressioni ai lavoratori di Polizia Penitenziaria, ai continui rinvenimenti e sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, telefoni. Non possiamo dimenticare ovviamente i gravi eventi che hanno coinvolto il personale, come per il nostro collega Ciro”, aggiungono.

La carenza di personale costringe gli agenti in servizio a sostenere turni della durata di 16 ore, ben dieci in più rispetto alle 6 previste: “Questo, in un contesto lavorativo estremamente stressante, che nel tempo ha causato malattie professionali prima tra tutte stati di ansia reattiva, stress correlato, e burn out, oltre a fughe dal lavoro con numerose richieste di pensionamento o di trasferimento in sedi limitrofe”.

“Inutili sono stati fino ad oggi le grida di allarme e di richieste di aiuto lanciato da queste organizzazioni sindacali in nome e per conto di tutti i lavoratori di Polizia Penitenziaria dell’istituto di Foggia. Si è giunti alla conclusione che non si può più nemmeno esortare i colleghi a tenere alto lo spirito di Corpo, in nome della “mission”, avendo oramai constatato troppe volte che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Provveditorato di Bari, si sono limitati ad adottare provvedimenti tampone, inutili pannicelli caldi inviando personale in missione per brevi periodi”.

A conferma di quanto sopra rappresentato, la stessa Direzione di Foggia coraggiosamente ha sospeso l’aggiornamento del Protocollo Intesa locale in corso con i sindacati «Vista l’oggettiva impossibilità di revisione […] a causa dell’inadeguatezza dei numeri disponibili e considerata l’impossibilità di mettere in atto obiettivi attuabili in virtù dei numeri presenti, la scrivente è costretta a sospendere l’aggiornamento del P.I.L. 2021»: "Ammissione che ovviamente ci preoccupa, visto l’approssimarsi della stagione estiva che renderà la situazione estremamente critica e che potrebbe rilevarsi fatale per la sicurezza interni”.

Nella nota, dunque, le segreterie territoriali esternano “il proprio legittimo e doveroso dissenso per l’immobilismo e l’indifferenza dimostrate nel tempo per le gravi problematiche della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Foggia da parte del Ministro, dei vertici del Dipartimento e del Provveditore Regionale” e chiedono l’immediata assegnazione di almeno 40 unità necessarie per affrontare la stagione estiva, nonché la revisione dell’organico previsto con l’incremento di almeno altre 80 unità, sulle attuali 261. “Si auspica – concludono – che nel corso della visita istituzionale prevista per il 18 maggio i vertici Politici del Ministero e dell’Amministrazione siano in grado di assumere impegni reali, per la soluzione delle criticità rappresentate, nonché di fornire risposte concrete ai lavoratori della Polizia Penitenziaria di Foggia, che da troppo tempo aspettano”.