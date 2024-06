Scavalca recinzione del carcere di Foggia: fermato. Intercettato drone con droga e cellulari

Qualcuno ieri ha cercato di introdurre alcuni panetti di hashish e telefonini nel carcere di Foggia con l'ausilio di un drone, mentre un soggetto avrebbe tentato di scavalcare l'inferriata che divide il muro di cinta e l'appezzamento di terreno dove i detenuti coltivano i prodotti agricoli, peraltro un'area severamente vietata.

Tuttavia, come fa sapere Federico Pilagatti del Sappe, nel primo caso l'agente addetto alla sala regia, durante il controllo delle telecamere di videosorveglianza, ha notato l'apparecchio nelle vicinanze della sezioni detentive e per questo ha lanciato l'allarme, riuscendo, con l'aiuto del personale nucleo traduzioni, ad evitare la consegna della merce, poi recuperata.

Nel secondo caso l'individuo è stato fermato insieme al complice, che nel frattempo lo attendeva all'esterno della struttura in auto. "L’episodio è molto strano poiché seguirebbe di un paio di settimane un altro in cui un'altra persona in ore notturne si era introdotta furtivamente nel piazzale del carcere" afferma il sindacalista Pilagatti.