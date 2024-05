Carcere di Foggia piazza di spaccio di droga e telefonini: "Avvisaglie per una rivolta come nel 2020"

Secondo Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, la situazione del carcere di Foggia potrebbe degenerare con il rischio che si verifichi una nuova rivolta come quella che nel marzo 2023 provocò l'evasione di massa dei detenuti: "Ci sono tutte le avvisaglie" spiega in una nota stampa in cui anticipa che quest'oggi, alle 11, sarà davanti al carcere di via delle Casermette per denunciare "la situazione di collasso" dell'istituto penitenziario: "È da tempo che segnaliamo all’Amministrazione Penitenziaria che Foggia è uno delle carceri peggiori italiane e pertanto è una delle priorità da affrontare all’interno della incancrenita situazione del sistema penitenziario del Paese".

In Puglia il tasso di affollamento delle carcere supera il 152%, mentre gli organici di agenti e del personale sono "fortemente inadeguati", tant'è che nel 2023 si sono verificate 160 aggressioni, rivolte e tentativi di rivolta. "A novembre 2023 il sottosegretario Delmastro in visita al carcere di Foggia ha promesso “grandi interventi” e “misure straordinarie” tra cui l’assunzione di una trentina di unità".

Eppure, aggiunge Di Giacomo, "a distanza di mesi Foggia si conferma una “piazza” di spaccio di droga e di telefonini, con quantitativi di stupefacenti e un numero elevato di cellulari sequestrati dalla polizia penitenziaria. Ci sono pertanto tutte le avvisaglie che la situazione possa ulteriormente degenerare".