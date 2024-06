Ancora violenza in carcere, detenuta psichiatrica aggredisce tra agenti

Non si arrestano gli episodi di violenza all'interno del carcere di Foggia. È di sabato scorso l'ultimo episodio registrato e denunciato dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), quando una detenuta con problemi psichiatrici ha aggredito tre agenti della Penitenziaria.

Secondo quanto denuncia il sindacato, la donna stava effettuando un colloquio quando improvvisamente si è impadronita di un mazzo di chiavi, sottratte con la forza. Alla richiesta, con modi garbati, di riconsegnarle, la detenuta avrebbe reagito aggredendo prima una poliziotta - finita a terra sbattendo la testa e i gomiti - e colpendo reiteratamente con calci e pugni ad altre due agenti, che hanno riportato varie contusioni e graffi.

Anceh l'ispettrice, accorsa per ripristinare l'ordine, ha rimediato alcune contusioni. La detenuta era arrivata a Foggia da pochi giorni, trasferita dall'istituto penitenziario di Trani, da dove era stata allontanata sempre per episodi simili.

"Qualcuno si chiederà come sia possibile che tre poliziotte ed una ispettrice si siano fatte così male contro una povera detenuta? Purtroppo la risposta è semplice, poiché se un detenuto aggredisce un poliziotto creandogli danni permanenti non succede quasi nulla poiché è psichiatrico, mentre se i poliziotti in questo contesto cercano di difendersi in maniera più attiva, c’è il rischio che la magistratura dopo aver visionato qualche secondo di video registrato e non l’intero accadimento dei fatti, indaghi i presenti per il reato di tortura. Quindi per 1500 euro al mese bisogna prendere le botte e stare zitti altrimenti hai la vita rovinata per sempre", la denuncia del Sappe, che ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nel processo contro la responsabile della aggressione, chiedendo anche "la condanna della amministrazione penitenziaria, che invece di prendere provvedimenti contro la detenuta che avrebbe dovuto essere trasferita in un centro adeguato dopo aver commesso la prima aggressione, è stata mandata in tour negli altri penitenziari della regione".

"Il Sappe chiederà la condanna delle Asl, che per legge devono garantire il massimo delle cure e del percorso alle persone affette da patologie psichiatrice, che invece, nei fatti, viene sistematicamente violata. Come pure è inaccettabile che ci siano decine e decine di detenuti con problemi psichiatrici (che non possono stare in carcere) in attesa di andare nelle Rems, ma che non lo possono fare poiché non ci sono posti a sufficienza".