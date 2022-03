Veicoli cannibalizzati e abbandonati nella vegetazione: drone stana il 'cimitero' di auto

Carcasse di auto abbandonate nella vegetazione e scoperte con l’ausilio di un drone. A scoprire l’ennesimo cimitero di veicoli cannibalizzati nel Foggiano sono state le Guardie ambientali italiane di Manfredonia, dirette da Alessandro Manzella.

Oggi, durante controlli per la tutela e salvaguardia dell'ambiente, con l'ausilio del drone per le ricognizioni aeree dei luoghi, sono state individuate in agro di Manfredonia, in località Mezzanelle (nei pressi del canile Enpa) tre carcasse completamente cannibalizzate. Le guardie ambientali, quindi, hanno constatato che si trattava di due Fiat Panda vecchio modello e una Y10. Come da protocollo, è stata allertata la polizia locale ed è stata inviata una pec alle autorità competenti, con dati importanti per risalire ai proprietari, recuperati sulle carcasse.