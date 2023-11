Emergenza cinghiali senza fine, rinvenuta carcassa sulla superstrada del Gargano: "È diventata una roulette"

"Un ennesimo cinghiale. Direi che è giunta l'ora di dire basta". Non nasconde la rabbia e l'esasperazione il sindaco di Cagnano Michele Di Pumpo, dopo il ritrovamento dell'ennesimo cinghiale sulla superstrada del Gargano. Nella serata di ieri un ungulato è stato rinvenuto senza vita a bordo strada, verosimilmente in seguito a un investimento. "Tante riunione che alla fine non portano a niente" , fa presente il sindaco del comune garganico.

Sotto il suo post di denuncia sui social, sono stati diversi i commenti e le testimonianze di persone che si sono imbattute in uno o più cinghiali sulla Statale 693: "È capitato anche a me domenica scorsa. A bordo avevo i miei figli e la mia compagna, che è stata trasportata in ospedale. La mia macchina, praticamente distrutta", si legge in un commento.

Una donna fa presente che anche la strada che collega San Giovanni a Cagnano è pericolosissima, raccontando di aver rischiato l'incidente dopo che quattro cinghiali le avevano 'tagliato' la strada. "Solo tre sere fa abbiamo distrutto la nostra auto a 500 metri da Cagnano e siamo vivi per miracolo. Due cinghiali sulla strada", si legge in un altro commento.

Sull'emergenza cinghiali sono in corso riunioni periodiche in Prefettura tra i rappresentanti di alcuni comuni del Gargano (tra cui proprio quello di Cagnano) e il Prefetto. Nell'ultimo incontro i rappresentanti delle Amministrazioni hanno lamentato la lentezza nella applicazione delle giuste contromisure per fronteggiare l'emergenza. I 48 selecontrollori che hanno partecipato al bando indetto dall'Ente Parco del Gargano potranno entrare in azione solamente all'inizio del 2024. Per il sindaco di Cagnano, i selecontrollori saranno un'ottima risorsa, ma che da sola non potrà bastare: "Nell'immediato bisogna installare dei recinti sulla carreggiata. Non se ne può più. Ormai la nostra superstrada è diventata una roulette".