Incredibile sul Gargano: bovino morto rinvenuto a riva tra Capoiale e Foce Varano

La carcassa di un bovino è stata rinvenuta nel tratto costiero tra Capoiale e Foce Varano, a metà strada, lungo l’istmo sabbioso che divide il lago dal mare, noto come Isola di Varano.

Il grosso animale, presumibilmente una mucca, spiaggiato in territorio di Ischitella, è stato avvistato a riva dai bagnanti. A prima vista, hanno pensato si trattasse di un cetaceo.

Ad una prima ispezione, la carcassa risulta integra. L’odore, però, è nauseabondo e si ritiene, dunque, che possa trovarsi in acqua da poco. Non è chiaro se la carcassa sia stata scaricata o sia arrivata dal mare.

La Guardia Costiera di Vieste, competente per il tratto in questione, è stata già allertata e sarebbero state attivate le procedure per la rimozione e gli accertamenti del caso.