Ambulanza come taxi, sindaco sconcertato: "Gesto incommentabile"

"Sono sconcertato". Così il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, ha commentato la vicenda della donna che ha chiamato l'ambulanza, "fingendo un malore, al solo scopo di ottenere un servizio di accompagnamento nella vicina Foggia".

"Non conosco le generalità della signora e solo informalmente sono venuto a conoscenza del fatto che trattasi di una migrante extracomunitaria. Io spero che le forze dell'ordine facciano le dovute indagini per conoscere le generalità della signora e denunciarla. Un gesto incommentabile, tanto più che la signora è ospite di un paese, Carapelle, dove la protezione civile Cisa è sempre a disposizione ed offre un servizi di accompagnamento, reperimento medicinali e quanto altro necessario, alle persone fragili e in stato di necessità", conclude.